Mercato : Cette nouvelle annonce sur les plans de Ronaldo pour son avenir !

Publié le 26 septembre 2021 à 9h30 par Th.B.

Certes, le temps passe et fait son travail sur Cristiano Ronaldo. Mais même à 36 ans, le Portugais veut évoluer à Manchester United pour plus de deux ans, soit la durée de son contrat sans l’option pour la troisième saison.

Bien qu’il soit déjà âgé de 36 ans et qu’il soufflera sa 37ème bougie en février prochain, Cristiano Ronaldo a déjà fait savoir à plusieurs reprises qu’il se sentait suffisamment préparé d’un point de vue physique pour évoluer au haut niveau jusqu’à ses 40 ans. Un sentiment partagé par son ancien coéquipier et nouvel entraîneur à Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. « Je ne serais pas surpris s'il jouait encore à 40 ans. La façon dont il prend soin de lui, c'est la clé, c'est la clé de tout. Il a mis chaque once d'énergie et d'efforts pour devenir le joueur qu'il est. Sa mentalité est toujours parfaite et ce n'est qu'un désir qui vient du plus profond de son être. Il va continuer jusqu'à ce que ses jambes ou même sa tête disent : "Non c'est fini, j'ai tout donné maintenant". ». Et hormis le coach de United, une bonne partie du club mancunien partagerait la même vision des choses au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo et de sa potentielle retraite.

« Dans son esprit, il va jouer pour eux pendant plus de deux ans »