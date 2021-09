Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme coup de poker de Laporta ?

Publié le 26 septembre 2021 à 22h30 par A.C.

Sans club depuis son départ de la Juventus en juin dernier, Andrea Pirlo intéresserait Joan Laporta et le FC Barcelone.

La presse catalane en est persuadée, les jours de Ronald Koeman sont comptés ! Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’actuel coach du FC Barcelone est plus critiqué que jamais et ce n’est pas la victoire de ce dimanche face à Levante (0-3) qui changera quelque chose. Joan Laporta voudrait se tête, irrité par un tout récent reportage diffusé sur la télévision néerlandaise, mais également par le comportement de Koeman en public comme en privé. Plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer, comme l’ancien milieu Xavi ou encore Roberto Martinez, actuel sélectionneur de la Belgique.

Laporta sous le charme de Pirlo