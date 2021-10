Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie de cet attaquant de Pochettino sur son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 11h45 par A.C.

De propriété du Paris Saint-Germain, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens pour la deuxième saison consécutive.

Compliqué de s’imposer en équipe première, dans un club tel que le Paris Saint-Germain. Les jeunes joueurs le savent et nombreux sont ceux qui sont partis chercher le succès ailleurs, comme Yacine Adli et Adil Aouchiche tout récemment. Arnaud Kalimuendo semble être apprécié par Mauricio Pochettino et son staff, mais pour la deuxième fois d’affilée, il a dû s’exiler pour exister et est parti une nouvelle fois au RC Lens. Un choix payant, puisqu’il est un titulaire en puissance dans le dispositif de Franck Haise, avec notamment un doublé face au Stade de Reims (2-0), lors de la 9e journée de Ligue 1.

« Le PSG ? Là pour l’instant je suis focalisé sur Lens »