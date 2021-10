Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel, Pochettino… L’énorme aveu de Leonardo sur le changement d’entraîneur !

Publié le 10 octobre 2021 à 8h15 par Th.B.

Pour des raisons diverses et variées, le PSG a remercié Thomas Tuchel à Noël dernier avant de nommer Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. De passage en Italie pour le Festival dello Sport, Leonardo a vidé son sac sur ce gros changement opéré la saison passée.

Au plein milieu de la saison dernière, les heures précédant le réveillon de Noël et au terme d’une discussion entre Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et Thomas Tuchel après une victoire acquise face à Strasbourg (4-0) au Parc des princes, le PSG officialisait le licenciement de l’entraîneur allemand dont le contrat n’expirait qu’en juin dernier. Le 2 janvier 2021, les décideurs du PSG faisaient le choix de nommer un ancien joueur passé par le club de la capitale entre 2001 et 2003 en la personne de Mauricio Pochettino. De son côté, Tuchel s’en est allé à Chelsea et a remporté la Ligue des champions après avoir remplacé Frank Lampard. Directeur sportif du PSG, Leonardo s’est livré ce samedi à l’occasion de sa présence au Festival dello Sport à Trento en Italie.

«Un mouvement compliqué» autour de Tuchel et le retour d’une «personne qui décide de faire les choses différemment»