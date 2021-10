Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Messi sur le rôle XXL de Pochettino dans son arrivée !

Publié le 9 octobre 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 9 octobre 2021 à 9h15

Arrivé libre de tout contrat au PSG en provenance du FC Barcelone bien que ce ne fut pas sa volonté première, Lionel Messi a notamment été incité à signer au Paris Saint-Germain en raison de la présence de son compatriote argentin Mauricio Pochettino.

Après quelques jours de vacances supplémentaires accordés par son désormais ex-entraîneur Ronald Koeman, Lionel Messi faisait son grand retour au FC Barcelone le 4 août dernier dans l’optique de prolonger son contrat. Cependant, le lendemain, l’administration Joan Laporta lui faisait savoir qu’il devait aller voir ailleurs, le FC Barcelone ne pouvant pas le faire entrer dans la masse salariale réorganisée du club culé. Finalement, Lionel Messi a signé au PSG pour les deux prochaines saisons et avec une troisième année optionnelle où il a retrouvé Neymar qu’il avait côtoyé au FC Barcelone et ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes notamment. Pour France Football , le nouveau numéro 30 du PSG est revenu sur son départ surprise du Barça . « Quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans ».

Lionel Messi souligne l’importance de Mauricio Pochettino dans son choix