Mercato - PSG : Lionel Messi raconte les coulisses hallucinantes de son départ du Barça !

Publié le 8 octobre 2021 à 20h45 par B.C.

Arrivé au PSG cet été, Lionel Messi est revenu dans un long entretien accordé à France Football sur son départ express du FC Barcelone, alors que l’Argentin s’attendait à prolonger son contrat à son retour de vacances.

Figure emblématique du FC Barcelone, Lionel Messi n’a finalement pas trouvé d’accord avec son club pour prolonger son bail. L'écurie catalane rencontre en effet de gros problèmes financiers et ne pouvait conserver sa star, qui a donc rejoint le Paris Saint-Germain. Un changement de taille pour Lionel Messi, qui n’avait jusqu’ici connu qu’un club dans sa carrière. Interrogé par France Football, le sextuple Ballon d’Or reconnaît d’ailleurs qu’il ne s’attendait pas à quitter le FC Barcelone, et cela s’est fait de manière brutale.

« Quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que je devais me trouver un autre club »