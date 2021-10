Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel serait le meilleur attaquant pour remplacer Mbappé ?

Publié le 8 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé s'inscrit en pointillés au PSG, plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer. Mais quel serait le meilleur profil pour remplacer le Champion du monde ?

Après un feuilleton qui a animé la dernière semaine du mercato, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG qui a refusé toutes les offres du Real Madrid pour son attaquant. Et pourtant, au micro de RMC , Kylian Mbappé a confirmé qu'il avait bien demandé son départ : « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste . » Autrement dit, l'avenir de l'attaquant français, dont le contrat s'achève en juin prochain, semble s'inscrire loin du PSG qui doit donc anticiper un éventuel départ de Kylian Mbappé. Mais qui faut-il pour le remplacer ?

Les stars Haaland et Salah ou les révélations Vlahovic et Osimhen ?