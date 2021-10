Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur l’avenir de Robert Lewandowski !

Publié le 8 octobre 2021 à 17h15 par T.M.

Alors que le nom de Robert Lewandowski revient sans cesse pour remplacer Kylian Mbappé au PSG, le Bayern Munich est encore loin d’avoir réglé l’avenir du Polonais.

Dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé bien quitter le PSG librement à la fin de la saison. Si tel était le cas, Leonardo devra alors se pencher sur la succession du Français. Mais comment faire oublier Mbappé ? L’option Robert Lewandowski est souvent évoquée aux abords du Parc des Princes. Après avoir tout connu au Bayern Munich, le Polonais pourrait se chercher un nouveau challenge. Et le club bavarois pourrait finalement ne pas fermer la porte à un départ de Lewandowski.

Une prolongation encore loin d’être actée ?