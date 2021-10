Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision importante sur l’avenir de Mauro Icardi !

Publié le 8 octobre 2021 à 22h45 par T.M.

Malgré son passé à l’Inter Milan, Mauro Icardi ne dirait visiblement pas non à un départ au Milan AC.

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Mauro Icardi n’a finalement pas quitté le PSG. Toutefois, le départ pourrait intervenir tôt ou tard pour l’Argentin. En effet, compte tenu de son faible temps de jeu dans la capitale, Icardi pourrait s’en aller l’été prochain. Et c’est un retour qui se profilerait pour l’ancien de l’Inter Milan puisque selon les informations de Tuttosport , le Milan AC serait intéressé par le joueur de Mauricio Pochettino dans l’optique de rajeunir sa ligne offensive où on retrouve actuellement Zlatan Ibrahimovic et Olivier Giroud.

Icardi d’accord ?