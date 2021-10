Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une porte de sortie prestigieuse pour Mauro Icardi ?

Publié le 8 octobre 2021 à 13h15 par T.M.

Si Mauro Icardi est toujours au PSG, son temps de jeu est très faible. De quoi ouvrir la porte à un départ à l’avenir ? Une porte de sortie se profilerait en tout cas pour l’Argentin.

Au PSG, Mauro Icardi n’est clairement pas l’option numéro 1 sur le front de l’attaque. Et alors que les occasions de jouer n’étaient déjà pas nombreuses pour l’Argentin, l’arrivée de Lionel Messi est venue un peu plus compliquer la situation du natif de Rosario. Le temps de jeu d’Icardi est ainsi faible au PSG et le bonheur du Parisien pourrait désormais se trouver loin du Parc des Princes.

De retour à Milan ?