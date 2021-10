Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout le clan Donnarumma fait front face aux attaques !

Publié le 8 octobre 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Toujours pas digéré par les supporters du Milan AC, le départ libre de Gianluigi Donnarumma au PSG durant le mercato estival continue de déchainer les passions dans la cité lombarde. Et face aux sifflets subis par le gardien italien, son agent Mino Raiola ainsi que son père sont montés au créneau pour l’aider à faire face.

« Je serai toujours un fan de Milan. Je suis content pour Pioli, je l'entends souvent [...] Être sifflé ? Si quelque chose comme ça arrivait, je serais désolé », avait indiqué Gianluigi Donnarumma avant la demi-finale de Ligue des Nations disputées mercredi soir entre l’Italie et l’Espagne (1-2), alors que le gardien transalpin retournait à San Siro pour la première fois depuis son départ au PSG. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, après des mois des négociations acharnées entre les deux parties, Donnarumma a donc préféré partir libre et répondre favorablement aux sollicitations de Leonardo au PSG, ce qui a été vécu comme une haute trahison par les supporters milanais. Lors du match face à l’Espagne, il a donc été copieusement hué par San Siro, et ces attaques liées à son choix de rejoindre le PSG ne passent pas au sein de son entourage…

Raiola et le père de Donnarumma montent au créneau