Mercato - PSG : Grande annonce à 200M€ sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 12h10 par H.G.

Alors que le Real Madrid voulait s’attacher les services de Kylian Mbappé au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, le club madrilène en serait allé jusqu’à offrir 200 M€ au PSG.

À un an du terme de son contrat, Kylian Mbappé souhaitait quitter le Paris Saint-Germain cet été après quatre saisons passées dans la capitale française. Le numéro 7 parisien a lui-même reconnu la chose cette semaine à l’occasion de deux entretiens accordés à L’EQUIPE et RMC Sport , expliquant alors en substance qu’il considérait avoir fait le tour de la question au PSG. Cependant, la direction parisienne ne l’a pas entendu de cette oreille et a repoussé toutes les approches du Real Madrid, Leonardo fustigeant au passage que l’écurie madrilène se présente dans la dernière semaine d’août.

Le PSG a refusé de négocier