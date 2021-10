Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi avance ses pions pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé expirera le 30 juin prochain, la direction du PSG serait en train de s’activer dans l’optique d’éviter d’assister à un départ libre.

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG s’écrit plus que jamais en pointillés. Et pour cause, le 30 juin prochain, celui qui voulait déjà quitter le club de sa ville natale cet été pour rejoindre le Real Madrid sera alors libre de rejoindre l’écurie de son choix. Cependant, en dépit du fait que l’attaquant de 22 ans ait déjà refusé deux offres de prolongation, la direction parisienne n’a pas encore perdu l’espoir de le renouveler sur une courte période afin d’éviter un départ libre. Et c’est précisément dans cette optique que le PSG travaillerait.

Une prolongation à la carte pour Kylina Mbappé ?