Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Mbappé prend une tournure surprenante !

Publié le 7 octobre 2021 à 19h45 par A.C.

Kylian Mbappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en juin prochain, est l’un des gros dossiers du moment.

Ces dernières années, Kylian Mbappé et son entourage nous ont habitué à des sorties rares. Pourtant, en l’espace de quelques jours, l’attaquant ainsi que sa mère ont pris la parole pour aborder en long et en large les gros sujets du moment. La sortie de Fayza Lamari semble avoir eu un effet retentissant. Plus rare encore que son fils, la mère de Mbappé s’est exprimée face aux lecteurs du Parisien , évoquant notamment une possible prolongation avec le PSG. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi) » a-t-elle déclaré. « Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain ».

Un véritable changement dans les relations entre Mbappé et le PSG