Mercato - PSG : Pérez donne ses ordres en interne dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 7 octobre 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Conscient que la tension monte dans le feuilleton Mbappé, Florentino Pérez refuse catégoriquement de mettre de l'huile sur le feu et d'entrer en conflit avec la direction parisienne. Au sein du club, c'est le message que ferait passer le président du Real Madrid.

Depuis les révélations de Kylian Mbappé sur son feuilleton estival, les tensions montent entre le PSG et le Real Madrid. Il faut dire que l'attaquant français a confirmé ses velléités de départ et qu'il avait demandé à partir, à un an de la fin de son contrat. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste », confiait-il au micro de RMC . Toutefois, face à l'engouement suscité par les propos de l'attaquant du PSG, Fayza Lamari a décidé de tempérer les choses. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : "J’arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain », expliquait la mère de Kylian Mbappé au Parisien . Un emballement médiatique qui n'est évidemment pas passé inaperçu du côté du Real Madrid.

Pérez ne pas entrer en conflit avec le PSG