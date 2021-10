Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mère de Kylian Mbappé met le Real Madrid en alerte !

Publié le 7 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Alors que la mère de Kylian Mbappé a laissé la porte ouverte à une prolongation de contrat au PSG, le Real Madrid suit la situation avec intention et tente de conserver sa sérénité.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé a reconnu avoir réclamé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid. Mais le club parisien a repoussé toutes les offres madrilènes. Toutefois, dans les colonnes du Parisien , Fayza Lamari, la mère de l'attaquant français, a lâché une petite bombe. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : "J’arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain », confiait-elle, relançant ainsi ce dossier.

