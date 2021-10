Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 200M€ sur le feuilleton Haaland !

Publié le 7 octobre 2021 à 14h45 par H.G.

Courtisé par plusieurs clubs cet été, Erling Haaland aurait été retenu par le Borussia Dortmund en dépit du fait que les prétendants étaient prêts à dépenser des sommes folles pour le recruter.

Grâce ses excellentes performances, Erling Haaland a réussi à attirer les regards des plus prestigieuses écuries européennes. Ainsi, le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester City voudraient absolument le recruter pour renforcer leur secteur offensif, Paris le ciblant notamment dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé comme révélé par le10sport.com. L’heure du grand départ pourrait maintenant sonner l’été prochain pour Erling Haaland, et ce après que le Borussia Dortmund ait tout fait pour le retenir cet été.

Le PSG et Manchester City ont mis sur la table 200 M€, mais…