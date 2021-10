Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante du clan Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 16h45 par A.M.

Très discrète dans les médias, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, est sorti du silence et se prononce sur l'avenir de l'attaquant du PSG dont le contrat s'achève en juin prochain.

C'est tout le clan Mbappé qui a décidé de mettre les choses au clair. Après l'attaquant du PSG, qui avait confirmé ses velléités de départ auprès de RMC Sport et L'Equipe , c'est au tour de Fayza Lamari, la mère du Champion du monde de sortir du silence. En effet, dans un entretien accordé face aux lecteurs du Parisien , elle s'est notamment exprimé sur l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Et alors qu'un départ semblait être l'issue la plus probable, Fayza Lamari assure au contraire que le discours a repris avec le PSG et qu'une prolongation de contrat n'est pas à exclure.

«On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien»