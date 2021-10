Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Mbappé ne changera pas d’avis !

Publié le 6 octobre 2021 à 14h40 par La rédaction

Dans l’entretien qu’il a accordé à l’Equipe, Kylian Mbappé a répondu aux questions relatives au recrutement du PSG. Analyse.

Dans l’interview qu’il a accordée à l’Equipe, Kylian Mbappé est revenu sur le recrutement XXL du PSG : « Il faut souligner que c'est un super recrutement. On a comblé pas mal de manques. On a une équipe très compétitive, prête à combattre pour tous les trophées. (…) On est tous excités, il ne faut pas banaliser. Là, on ne parle que de Messi mais on a ramené de sacrés joueurs. J'ai toujours dit que je voulais jouer avec de grands joueurs, donc cette année je suis servi. Maintenant, il n'y a plus qu’à ».

Le projet sportif n’aura pas d’influence sur son choix

Que déduire de ces mots ? Un élément ressort immédiatement : que la stratégie du PSG misant sur le fait que le projet sportif XXL mis en place serait de nature à convaincre Mbappe de prolonger ne fonctionnera pas. L’attaquant français reconnaît et salue en effet la grande qualité du recrutement du PSG, mais en aucun cas cela n’inverse sa position pour l’avenir puisque dans le même temps, il indique très clairement (même s’il ne prononce pas les mots tels quels) que son choix est fait et qu’il quittera le club en juin prochain.