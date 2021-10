Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé valide le recrutement XXL de Leonardo !

Publié le 5 octobre 2021 à 11h10 par T.M.

Cet été, Leonardo a frappé très fort pour le recrutement estival du PSG. Un mercato validé ce mardi par Kylian Mbappé.

Avec le contexte actuel, le mercato estival s’annonçait très calme. Cela n’a toutefois pas été le cas du côté du PSG. Leonardo a profité des belles occasions sur le marché, en récupérant Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Lionel Messi et Gianluigi Donnarumma, qui étaient libres. Le club de la capitale a ensuite sorti son chéquier pour Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Un recrutement XXL qui fait aujourd’hui du PSG le grand favori de la Ligue des Champions. Alors que ce mercato va rester longtemps dans les mémoires, Kylian Mbappé a lui aussi été impressionné par le travail réalisé par Leonardo.

« On a ramené de sacrés joueurs »