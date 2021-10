Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, prolongation… La réponse de Mbappé au coup de pression d’Al-Khelaïfi !

Publié le 5 octobre 2021 à 10h45 par Th.B.

Mis sous pression par Nasser Al-Khelaïfi en août dernier pour qu’il accepte de prolonger son contrat, Kylian Mbappé n’a pas apprécié sur le moment la déclaration de son président au sujet de son obligation de prolonger au PSG avec la venue de Lionel Messi.

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait mis un énorme coup de pression à Kylian Mbappé lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi le 11 août dernier au Parc des princes. Selon le patron du Paris Saint-Germain, avec la venue du sextuple Ballon d’or, le champion du monde n’aurait à présent aucune excuse pour ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. « Tout le monde connait le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». Un message lourd de sens de la part du président Al-Khelaïfi qui n’a pas manqué de faire réagir Kylian Mbappé ces dernières heures.

« Je me suis dit : si je ne pars pas libre, il va m'arriver quoi ' »