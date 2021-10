Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La terrible annonce de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 5 octobre 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 5 octobre 2021 à 8h34

Après être passé proche d’un départ du PSG pour prendre la direction du Real Madrid, Kylian Mbappé laisse très clairement entendre qu’il quittera libre le club de la capitale au terme de son contrat en juin prochain.

Grande priorité du Real Madrid au cours du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a finalement été retenu par la direction du PSG qui a refusé différentes offres du club merengue à son sujet. Problème : le contrat de l’attaquant français prendra fin en juin 2022, et Mbappé pourrait donc quitter le PSG gratuitement l’été prochain si aucune prolongation n’est actée d’ici-là. Ce qui semble d’ailleurs bien mal engagé si l’on en croit ses propos dans les colonnes de L’Equipe …

« Rester au PSG ? On en est loin »