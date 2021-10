Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette précision de taille sur le feuilleton Kylian Mbappé !

Publié le 4 octobre 2021 à 23h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé affirme avoir communiqué au PSG son intention de s’en aller fin juillet, il se pourrait que l’international français ait quelque peu transformé la réalité.

« Ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire 'il vient la dernière semaine d'août' parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir », a lâché Kylian Mbappé ce lundi à RMC Sport . L’entretien sera diffusé en intégralité ce mardi, mais on sait donc déjà que l’international considère avoir communiqué ses envies de départ du PSG à la fin du mois de juillet, et non lors de la dernière semaine d’aout comme l’avait laissé entendre Leonardo. Mais il se pourrait que celui qui n’est maintenant plus qu’à un an de la fin de son contrat ait quelque peu transformé la réalité.

Kylian Mbappé n’a pas vraiment demandé son départ en juillet

En effet, Abdellah Boulma affirme sur son compte Twitter que Kylian Mbappé n’a pas exactement communiqué ses intentions de départ à la fin du mois de juillet. Selon le journaliste français, il aurait en réalité simplement expliqué à l’époque qu’il ne souhaitait pas prolonger son contrat. Une manière implicite pour Kylian Mbappé de demander également son départ à ses yeux ? Toujours est-il qu’il n’aurait donc pas explicitement affirmé vouloir partir cet été.