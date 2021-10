Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette confirmation autour de l’avenir de Kylian Mbappe !

Publié le 5 octobre 2021 à 0h15 par La rédaction

A l’occasion d’un entretien accordé à « Rothen s’enflamme » sur RMC, Kylian Mbappe a tenu à apporter certaines précisions. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé pour l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC , diffusée en intégralité mardi soir, Kylian Mbappe a tenu à rétablir certaines vérités : « Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai. On me dit "Kylian maintenant tu parles avec le président", mais ce n'est pas à moi de juger » .

La relation avec Leonardo n’est pas un enjeu

Que déduire de ces mots ? De manière très claire, Kylian Mbappe confirme que la relation avec Leonardo n’est absolument pas un enjeu au sujet de son avenir, et qu’en conséquence, le fait qu’il ne souhaite pas prolonger au Paris Saint-Germain n’a absolument aucun rapport avec son entente avec le directeur sportif brésilien.