Mercato - PSG : Kylian Mbappé règle ses comptes avec le PSG !

Publié le 4 octobre 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est resté au PSG cet été après avoir été retenu par le club de la capitale, Kylian Mbappé a malgré tout tenu à régler ses comptes avec sa direction.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige actuellement tout droit vers un départ libre du Paris Saint-Germain en fin de saison. Cette situation aurait pourtant pu être évitée si le club parisien avait accepté de le laisser filer au Real Madrid, mais la direction francilienne a visiblement accepté d’assumer ce risque et ce départ à coût zéro dans la mesure où elle n’a jamais ouvert la porte à un départ de son attaquant de 22 ans. Ainsi, malgré deux offres, les Merengue ont du faire une croix sur Kylian Mbappé pour cette saison et attendent maintenant son arrivée de pied ferme l’été prochain, en prime gratuitement. Mais cette situation et certains épisodes de cet été semblent clairement avoir déplu au principal intéressé, et il n’a pas manqué de le faire savoir à l’occasion d’un entretien accordé à RMC Sport qui sera diffusé en intégralité ce mardi à 18h.

« Moi, ma position a été claire »