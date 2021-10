Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha va encore frapper pour Kylian Mbappé !

Publié le 4 octobre 2021 à 18h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé ce lundi qu'il ne voulait pas prolonger avec le PSG. Malgré tout, le club parisien ne perdrait pas espoir et envisagerait de lui formuler une troisième offre de contrat.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Kylian Mbappé a demandé à la direction du PSG de le laisser partir cet été parce qu'il ne compte pas prolonger et qu'il ne voulait pas quitter le club pour 0€. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste » , a expliqué Kylian Mbappé à RMC Sport . Malgré la sortie de son numéro 7, le PSG n'en démordrait pas et serait toujours déterminé à lui faire signer un nouveau contrat.

Le PSG va faire une troisième offre à Kylian Mbappé