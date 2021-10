Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite de Pochettino se livre sur son départ !

Publié le 4 octobre 2021 à 17h45 par A.M.

Alors qu'il a quitté le PSG cet été pour être de nouveau prêté au RC Lens, Arnaud Kalimuendo justifie son choix.

Barré par la concurrence dans le secteur offensif du PSG, renforcé par l'arrivée de Lionel Messi, Arnaud Kalimuendo a décidé de quitter son club formateur cet été. Le jeune attaquant a été prêté au RC Lens pour la seconde fois de suite, malgré les intérêts de plusieurs clubs italiens. Et pourtant, le joueur formé au PSG assure qu'il n'a jamais hésité, justifiant son choix par la perspective de rester en Ligue 1 dans un club qu'il connaît désormais très bien.

«J’ai écouté les offres mais mon cœur me disait plutôt de rester en France»