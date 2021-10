Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le LOSC a tenté un joli à Paris !

Publié le 2 octobre 2021 à 10h45 par A.M.

Prêté pour la deuxième fois de suite au RC Lens, Arnaud Kalimuendo a pourtant bien suscité l'intérêt d'un autre club nordiste : le LOSC.

Auteur d'une saison très aboutie en prêt au RC Lens la saison dernière avec huit réalisations et six passes décisives, Arnaud Kalimuendo a convaincu le PSG de lever sa clause de rachat prioritaire estimée à 1,5M€, empêchant ainsi les Sang-et-Or d'activer leur option d'achat avoisinant les 6M€. Par conséquent, le Titi semblait être parti pour jouer un rôle dans la rotation offensive du PSG. Mais l'arrivée de Lionel Messi combiné à l'absence de départ dans ce secteur de jeu a poussé Arnaud Kalimuendo à repartir en prêt pour une saison..

Le LOSC voulait Kalimuendo