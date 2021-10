Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Qui doit être le successeur de Kylian Mbappé ?

Publié le 2 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Bien que Leonardo ait récemment fait savoir qu’il n’imaginait pas un PSG sans Kylian Mbappé à l’avenir, le directeur sportif du Paris Saint-Germain pourrait être contraint de tourner la page Mbappé puisque ce dernier aurait pris la décision de s’en aller à l’issue de son contrat. Mais qui doit débarquer à Paris pour combler le vide laissé par son départ ? C’est notre sondage du jour !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a témoigné d’une tentative de dernière minute du Real Madrid au cours de la dernière semaine du marché pour un transfert de Kylian Mbappé. Alors que la porte semblait ouverte, les décideurs du PSG ont fait le choix de conserver leur champion du monde dont le contrat expirera en juin prochain si l’état-major du PSG ne remédiait à cette situation. Directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo a clairement fait savoir à la mi-septembre qu’il n’imaginait pas le club parisien sans Kylian Mbappé. « Kylian représente la différence entre le superficiel et le profond. Kylian est profond. Donc quelque chose de profond, tu ne discutes pas comme ça. Je ne vois pas Kylian Mbappé partir à la fin de cette saison. L’objectif de le prolonger ? On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. Que faire s’il part ? On n’a pas pensé encore sans lui. Moi je ne le vois pas partir à la fin de la saison ». Cependant, d’après Ok Diario qui a donc confirmé les informations de Fabrizio Romano, l’attaquant du PSG aurait déjà pris la décision d’aller voir ailleurs et de relever le challenge Real Madrid à la fin de la saison lorsqu’il disposera donc du statut d’agent libre. Mais quel joueur peut-il remplacer Mbappé au Paris Saint-Germain ?

Mbappé sur le départ, qui pour le remplacer au PSG ?