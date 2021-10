Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le PSG pourrait récupérer une somme inattendue grâce à Aouchiche !

Publié le 2 octobre 2021 à 9h10 par A.M. mis à jour le 2 octobre 2021 à 9h57

Arrivé libre à l'ASSE en 2020, Adil Aouchiche déçoit depuis ses débuts. Et pourtant, il pourrait coûter très cher aux Verts. Une excellente nouvelle pour le PSG.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en octobre 2019, Claude Puel est rapidement confronté à une situation économique très compliquée qui le pousse à se lancer dans un projet très clair pour son premier mercato. Son objectif était ainsi d'attirer de jeunes joueurs prometteurs en déboursant le moins d'indemnités de transfert possibles. Adil Aouchiche entrait parfaitement dans ce projet puisque son contrat arrivait à échéance au PSG en juin 2020 et qu'il était alors considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Mais finalement, l'ancienne pépite parisienne va coûter très cher aux Verts...

Le PSG pourrait toucher 3M€ et 20% d'une éventuelle vente