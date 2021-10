Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Une fin de carrière surprenante proposée à Cristiano Ronaldo !

Publié le 2 octobre 2021 à 7h30 par A.C.

Alors qu’il vient de rejoindre Manchester United à 36 ans et après avoir joué en Espagne, en Italie et au Portugal, Cristiano Ronaldo pourrait continuer son tour d’Europe.

Il n’a jamais été aussi fort. Après avoir quasiment tout raflé avec la Juventus en Italie, Cristiano Ronaldo a décidé à 36 ans de retrouver son ancien club de Manchester United. Et ça commence très fort, puisque le Portugais totalise déjà 5 buts en 5 rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe mancunienne, avec notamment un but décisif lors de la récente victoire face à Villarreal en Ligue des Champions (2-1). Les records tombent également et certains se demandent combien d’années encore Cristiano Ronaldo pourra maintenir un tel niveau...

« Une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’Olympiakos ? Pourquoi pas ? »