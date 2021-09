Foot - Mercato

Mercato : Cet énorme regret sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 29 septembre 2021 à 12h00 par Th.B.

Malgré un nombre de buts impressionnants sous les couleurs de la Juventus (101 buts en 134 matchs), Cristiano Ronaldo n’a pas pu se rapprocher d’un sacre en Ligue des champions avec le club bianconeri avant son retour cet été à Manchester United. Et Leonardo Bonucci pense connaître la raison.

La Juventus a pu profiter de Cristiano Ronaldo pendant trois saisons à Turin avant que ce dernier ne prenne la décision de rentrer à ce qu’il considère comme étant sa « maison » à Manchester United à l’intersaison. Arrivé à la Vieille Dame en 2018 afin de permettre à la Juve de renouer avec le succès en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo n’a pas pu mener à bien sa tâche ni même emmener la Juventus dans le dernier carré de la C1. Un échec donc que Leonardo Bonucci a partiellement expliqué par la façon avec laquelle les joueurs abordaient les matchs avec la présence de Cristiano Ronaldo jugée par certains comme étant suffisante.

« C'était le problème. L'idée qu'un seul joueur pouvait garantir la victoire de la Juventus »