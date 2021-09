Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : L’énorme aveu de Tuchel sur le transfert de Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 septembre 2021 à 21h00 par B.C.

Alors qu’il s’apprête à affronter la Juventus avec Chelsea, Thomas Tuchel s’est prononcé sur le transfert de Cristiano Ronaldo vers Manchester United.

Lassé de son expérience italienne, Cristiano Ronaldo est finalement parvenu à quitter la Juventus lors du dernier mercato estival. Un dossier qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs et qui a pris fin en août, lorsque Manchester United a officialisé le retour de son numéro 7. Cristiano Ronaldo n’a pas mis longtemps avant de faire vibrer les supporters des Red Devils , puisque le Portugais totalise déjà 4 buts en 5 apparitions. À l’inverse, la Juventus est à la peine, classée 10e de Serie A. Alors que les Bianconeri s’apprêtent à accueillir Chelsea ce mercredi en Ligue des champions, Thomas Tuchel s’est prononcé sur les conséquences du départ de CR7 pour le club turinois.

« Chaque équipe sans Cristiano est plus faible »