Mercato : Pour son avenir, Cristiano Ronaldo a déjà tout ficelé…

Publié le 27 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Âgé de 36 ans, Cristiano Ronaldo se dirige vers la retraite. Et bien qu’il souhaite aller au moins jusqu’au bout de son contrat à Manchester United, le Portugais songerait déjà à endosser le rôle d’entraîneur à l’avenir.

Arrivé cet été en provenance de la Juventus à un an de l’expiration de son contrat à la Vieille Dame , Cristiano Ronaldo a rejoint Manchester United pour les deux prochaines saisons avec une troisième en option. Et alors qu’il soufflera sa 37ème bougie en février prochain, le numéro 7 des Red Devils saurait déjà parfaitement quelle sera sa reconversion qui devrait avoir lieu à Manchester United, dans un premier temps.

Ronaldo veut jouer encore quelque temps et entraîner les jeunes de Manchester United !