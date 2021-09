Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a une grosse ouverture pour Paul Pogba !

Publié le 27 septembre 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Paul Pogba soit annoncé du côté de la Juventus, la star de Manchester United verrait Aurélien Tchouameni lui voler la vedette. De quoi faire les affaires du PSG ?

En marge du prochain mercato estival, le PSG songerait une nouvelle fois à se ruer sur le marché des agents libres. Et si sa situation contractuelle à Manchester United n’évoluait pas d’ici la fin de la saison, Paul Pogba disposera de ce statut à la venue de l’été. Une occasion en or pour le PSG qui surveillerait ce dossier depuis plusieurs mois à présent. Et comme son agent Mino Raiola l’a récemment fait savoir, la Juventus resterait toujours dans le coeur de Pogba, visiblement prêt à se laisser convaincre par un retour dans son ancien club. Néanmoins, la Vieille Dame ne serait pas sur la même longueur d’onde.

La Juventus finalement plus chaude pour Tchouameni ?