Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aidé par un joueur de Ligue 1 pour Pogba ?

Publié le 26 septembre 2021 à 20h15 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est dans le viseur du Paris Saint-Germain, mais également du Real Madrid et du FC Barcelone.

Dans seulement quelques semaines, Paul Pogba pourra négocier librement avec le club de son choix. Le contrat du Français se termine en effet en juin prochain et pour le moment, il ne semble pas du tout enclin à prolonger avec Manchester United. Cela n’a pas échappé à Leonardo, qui pourrait frapper un autre énorme coup à 0€ pour le Paris Saint-Germain. D’autres clubs seraient toutefois sur le coup, puisque le Real Madrid rêverait toujours de Pogba, alors qu’en Italie on parle régulièrement d’un possible retour à la Juventus, qu’il a quittée en 2016.

Tchouameni plutôt que Pogba pour la Juve