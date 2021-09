Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme boulevard pour Erling Haaland ?

Publié le 26 septembre 2021 à 18h15 par A.C.

Éblouissant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland attire l’attention des plus grands clubs au monde, dont le Paris Saint-Germain.

On a beau vouloir croire jusqu’au bout à un retournement de situation, mais le Paris Saint-Germain devra tôt ou tard se pencher sur la succession de Kylian Mbappé. Ce dernier est en fin de contrat et les dernières indiscrétions sur sa possible prolongation, ne poussent pas vraiment à l’optimisme. Le 25 aout dernier, nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG lorgne notamment Erling Haaland, qui est tout bonnement intenable avec le Borussia Dortmund. La machine à buts norvégienne a toutefois tapé dans l’œil d’autres gros clubs européens...

La Juventus lâche Haaland