Mercato - PSG : Et si le coup de maître de Leonardo avec Donnarumma tombait à l’eau ?

Publié le 26 septembre 2021 à 15h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino a une nouvelle fois fait confiance à Keylor Navas samedi soir face à Montpellier (2-0) à quelques jours de la réception de Manchester City, Gianluigi Donnarumma commencerait à perdre patience en coulisse alors que la Juventus se frotterait les mains et que son agent Mino Raiola se soit montré clair concernant ses attentes au PSG pour son client…

Prodige du football italien alors qu’il occupe les buts du Milan AC depuis ses 15 ans, Gianluigi Donnarumma (22 ans) a quitté le club de son coeur cet été libre de tout contrat pour s’engager au PSG. Dans le viseur de Leonardo depuis un bon moment, le directeur sportif du PSG n’a pas pu résister et a saisi cette opportunité en or alors que le FC Barcelone et la Juventus semblaient être des options pour Donnarumma. Cependant, Keylor Navas était depuis son arrivée en 2019 le numéro un incontesté dans les buts et voudrait le rester en interne malgré l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. D’ailleurs, le contrat de Navas a été prolongé jusqu’en juin 2024 ces derniers mois. Une nouvelle fois sur le banc face à Montpellier samedi soir (2-0), le portier de la Squadra Azzura commencerait à sérieusement perdre patience.

Donnarumma irrité, la Juventus en embuscade, Raiola clair…