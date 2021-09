Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La Juventus prête à miser sur Mbappé pour remplacer Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 septembre 2021 à 17h15 par A.C.

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus intéressants du moment, même s’il n’est pas à la portée de tout le monde.

Que va faire Kylian Mbappé ? Au sein du Paris Saint-Germain, on assure que l’attaquant ne partira pas. Leonardo est même allé plus loin, expliquant à Canal + n’avoir même pas envisagé une seconde un PSG sans Mbappé. « Que faire s’il part ? On n’a pas pensé encore sans lui. Moi je ne le vois pas partir à la fin de la saison » a déclaré le directeur sportif du PSG. « On ne l’imagine pas, parce que Kylian représente beaucoup de choses, pas seulement parce qu’il est Français et qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde ». Pourtant, le contrat de Kylian Mbappé se termine dans seulement quelques mois et il ne semble pas du tout vouloir prolonger, avec le Real Madrid prêt à l’accueillir les bras ouverts.

La Juventus n’entrera pas dans la lutte pour Mbappé