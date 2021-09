Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Samir Nasri sur l’intérêt de Leonardo !

Publié le 26 septembre 2021 à 16h45 par T.M.

Aujourd’hui à la retraite, Samir Nasri aurait pu connaitre le PSG dans sa carrière. Toutefois, en tant qu’ancien joueur de l’OM, il en a décidé autrement.

En 2011, le PSG a changé d’air avec l’arrivée de QSI à sa tête. Grâce à la puissance financière des Qataris, le club de la capitale a alors pu attirer de nombreuses stars pour aujourd’hui être l’un des plus grands clubs en Europe. Et dans cette liste de stars, on aurait notamment pu retrouver un certain Samir Nasri. En effet, en 2011, Leonardo voulait recruter le milieu offensif. Finalement, l’ancien de l’OM a préféré dire non au PSG, quittant plutôt Arsenal pour rejoindre Manchester City.

« J’ai apprécié la démarche »