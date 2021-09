Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tient déjà sa réponse pour Kylian Mbappé ?

Publié le 26 septembre 2021 à 15h10 par T.M.

Après avoir conservé Kylian Mbappé cet été, le PSG va tenter de le convaincre de le prolonger. Mais cela serait peine perdue.

Tout au long de l’été, la question a été de savoir si Kylian Mbappé allait rester au PSG ou s’il allait rejoindre le Real Madrid. Malgré les offensives du Real Madrid dans les derniers jours du mercato, cela n’a pas suffi pour faire plier Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. La porte est donc restée fermée au sein de la direction, qui va désormais s’activer pour convaincre Mbappé de prolonger. En effet, le danger est réel pour le club de la capitale puisque le champion du monde est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre à la fin de la saison.

Le départ est prévu ?

Au cours des prochains mois, le PSG va donc lancer son offensive pour la prolongation de Kylian Mbappé et tout faire pour obtenir son accord. Toutefois, cela pourrait être peine perdue. Ce n’est pas un secret, le rêve du Français est de rejoindre le Real Madrid, cet été, Leonardo l’a d’ailleurs confirmé. Arrivant au terme de son contrat, Mbappé n’a donc plus rien qui le retient pour rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti. Et forcément, on ne va pas dire non au Real Madrid, où Florentino Pérez annonce déjà son arrivée. En effet, ce samedi, en marge de la rencontre face à Villarreal, le président merengue a annoncé à un fan que Mbappé débarquera la saison prochaine.