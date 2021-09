Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’OM s’enflamme pour l’arrivée de Messi à Paris !

Publié le 27 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Le recrutement de Lionel Messi ne cesse d'être commenté. Et même à l'OM, l'arrivée de La Pulga à Paris fait l'unanimité.

Ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois, s'est finalement réalisé. En effet, le PSG a réussi à attirer Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone arrivait à échéance. Le club catalan n'était pas en mesure de conserver La Pulga et les Parisiens n'ont pas hésité à sauter sur l'occasion. Et bien évidemment, cette opération a été commentée dans le monde entier, et même à Marseille.

Après Gerson, Alvaro valide l'arrivée de Messi au PSG