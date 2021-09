Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A l’OM, on valide l’arrivée de Lionel Messi au PSG !

Publié le 26 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, Lionel Messi a donc posé ses valises au PSG. Et malgré la rivalité entre les deux clubs, à l’OM, on perçoit cela comme une bonne nouvelle.

Alors que tout le monde pensait que Lionel Messi allait prolonger au FC Barcelone, les problèmes économiques du club catalan ont empêché cela. Le PSG en a alors profité et a sauté sur l’occasion pour récupérer l’Argentin. En seulement quelques jours, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont réglé l’arrivée de Messi au Parc des Princes, réalisant là l’un des plus grands coup de l’histoire du football. Cela va donc être un grand plus pour le PSG, mais aussi pour la Ligue 1 comme on le souligne du côté de l’OM.

« Il apportera beaucoup au championnat »