Mercato - OM : La nouvelle star de Sampaoli bientôt sur le départ ?

Publié le 26 septembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Recrue phare du mercato estival de l’OM qui a déboursé pas moins de 30M€ pour le faire venir, Gerson s’est confié sur son plan de carrière et semble déjà viser un futur départ dans une plus grosse écurie.

Annoncé comme étant la priorité absolue de Jorge Sampaoli à l’OM ces derniers mois, Gerson a finalement été recruté en provenance de Flamengo pour 30M€. Une sacrée somme vu les finances limitées du club phocéen, et qui fait donc logiquement du milieu de terrain brésilien l’une des nouvelles grandes stars de l’OM. D’ailleurs, dans un entretien accordé à Globo Esporte samedi, Gerson a laissé entendre qu’il ne s’éterniserait pas au Vélodrome dans les années à venir s’il continue son ascension.

« Mon objectif est de poursuivre à un haut niveau »