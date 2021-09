Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Pochettino sur les débuts de Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 9h45 par A.M.

Très heureux du premier but inscrit par Lionel Messi, Mauricio Pochettino explique que cela va accélérer son processus d'intégration au PSG.

Ce mardi soir restera probablement dans l'histoire du PSG comme un moment particulier. D'une part, le club de la capitale a fait tomber Manchester City (2-0) pour la première fois de son histoire, et battre Abu Dhabi n'a rien d'anodin pour le Qatar, mais surtout, Lionel Messi a profité de ce choc pour inscrire son premier but avec le PSG. L'international argentin a d'ailleurs célébré ce but avec un énorme enthousiasme, et Mauricio Pochettino estime que cela va faciliter encore plus son intégration à Paris.

Pochettino demande du temps pour Messi