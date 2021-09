Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola avait une grande mission avec Lionel Messi !

Publié le 29 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, le PSG a accueilli Lionel Messi. Un gros coup qui aurait pu être plombé par un certain Pep Guardiola.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone le 1er juillet, Lionel Messi était censé prolonger avec le club catalan. Tout était visiblement réglé entre l’Argentin et Joan Laporta, mais pour des raisons économiques, le contrat n’a pas pu être signé. Libre, Messi s’est alors engagé avec le PSG, qui a là réalisé l’un des plus grands coups de l’histoire du football. Mais tout aurait pu se passer différemment, notamment avec Pep Guardiola.

L’appel de Guardiola