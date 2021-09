Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces énormes révélations sur l’intérêt de Guardiola pour Messi…

Publié le 28 septembre 2021 à 12h30 par Th.B.

Alors que Pep Guardiola aurait été plus que déterminé à s’attacher les services de Lionel Messi en 2020 et que l’Argentin aurait fait le nécessaire pour que cette opération se réalise, l’entraîneur de Manchester City ne serait pas revenu à la charge lors de la dernière intersaison. De quoi faire les affaires du PSG qui a finalement raflé la mise dans le dossier Messi.

Le feuilleton Lionel Messi, qui a trouvé son épilogue dans une arrivée libre de tout contrat de la légende vivante du FC Barcelone au PSG cet été, s’est construit en deux actes bien distincts. Après 20 ans passés au club culé où il avait fait toutes ses classes au sein du centre de formation de La Masia , Messi cultivait une envie d’aller voir ailleurs après une énième désillusion pour le FC Barcelone en Ligue des champions (le 8-2 à Lisbonne face au Bayern Munich). Pour ce faire, Lionel Messi avait pris la décision d’activer la clause présente dans son ancien contrat au Barça lui permettant de rompre de manière unilatérale son engagement contractuel envers le FC Barcelone. Estimant que la date d’activation de la clause en question était passée, elle qui était fixée à la fin du mois de juin, l’ex-président Josep Maria Bartomeu décida de refuser la requête de Messi qui avait envoyé via un burofax sa volonté de passer par ladite clause pour acter son départ du FC Barcelone. Bartomeu ne voulait pas être lé président qui restera dans l’histoire pour avoir laissé filer Lionel Messi qui a été contraint d’honorer l’ultime année de son contrat au FC Barcelone alors que le PSG et Manchester City s’étaient déjà montrés très intéressés par sa potentielle venue. Et particulièrement le City de Pep Guardiola, son ancien entraîneur au FC Barcelone entre 2008 et 2012.

En 2020, ça a été chaud entre City et Messi…

Biographe de Lionel Messi, Guillem Balague s’est attardé ce mardi par le biais de sa chronique hebdomadaire pour Le Parisien sur la fin de l’été 2020 très mouvementé pour Messi. D’après le journaliste de SPORT , de la BBC et de CBS , Pep Guardiola aurait tenté de convaincre Messi de troquer la tunique du FC Barcelone pour celle de Manchester City et donc de faire faux bond au PSG. « Pourtant, quand Messi a voulu quitter Barcelone en 2020, Pep a tenté de le convaincre de le rejoindre à Manchester. Cela avait un sens sportif et stratégique. Il s’est déplacé en personne pour rencontrer Messi dans sa maison. Ils ont parlé pendant cinq heures d’un éventuel transfert. Le salaire n’était pas un problème pour Messi. Finalement, l’affaire ne s’est pas faite et le contact entre les deux hommes a de nouveau été rompu ». D’après The Athletic , c’était là la première fois que les deux hommes auraient été prêts à travailler ensemble. Lors de la nomination de Pep Guardiola au poste d’entraîneur de Manchester City en 2016, le président des Skyblues Khaldoon Al Mubarak aurait déjà alors demandé à Guardiola de contacter Messi afin de lui proposer de tripler son salaire qu’il percevait alors au FC Barcelone. Néanmoins, The Athletic a clairement fait comprendre que l’opération n’aurait jamais clairement progressé au point de s’attendre à un transfert de Lionel Messi. En 2020, la donne aurait été différente puisque ce serait l’Argentin en personne qui aurait décroché son téléphone afin de prendre contact avec Guardiola. La discussion aurait tourné autour de l’imminent envoi du burofax. Une source bien informée a fait passer le message suivant à la branche britannique du média. « Pendant un moment, on a cru qu'ils allaient se remettre ensemble ». Cependant, la menace d’une bataille judiciaire formulée par le désormais ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, pour démêler cette opération a jeté un froid dans le clan Messi et Manchester City. De quoi faire les affaires du PSG pour l’été 2021 qui n’avait d’ailleurs pas d’opposition.

En 2021, le PSG n’avait rien à craindre de City pour Messi