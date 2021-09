Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola prêt à prendre une décision fracassante pour Donnarumma ?

Publié le 28 septembre 2021 à 11h10 par A.C.

La situation de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain ne semble pas du tout satisfaire son agent Mino Raiola, qui avait convaincu son joueur de ne pas prolonger à l’AC Milan.

En Italie, on ne comprend toujours pas. Auréolé d'un titre de Champion d’Europe et élu meilleur joueur de l’Euro, Gianluigi Donnarumma compte ses titularisations avec le Paris Saint-Germain sur les doigts d’une main. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino lui préfère Keylor Navas et pour le moment, un choix définitif ne semble pas avoir été pris. Pourtant, Sky Sport Italia a annoncé que Donnarumma pourrait bien être titulaire ce mardi face à Manchester City et donc faire ses grands débuts dans la plus prestigieuse compétition européenne, à 22 ans.

Raiola n’oublie pas la Juventus