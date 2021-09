Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma aurait mal calculé son coup avec le PSG !

Publié le 28 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Formé au Milan AC, Gianluigi Donnarumma a choisi de quitter le club de sa vie pour rejoindre le PSG cet été. Une erreur selon l’ancien joueur de l’Inter Beppe Bergomi.

Au même titre que Lionel Messi, que Sergio Ramos et que Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma disposait du statut d’agent libre au cours du dernier mercato. Une occasion que le PSG a refusé de laisser passer et s’est donc attaché les services de l’ex-portier du Milan AC qui a été élu meilleur gardien du dernier Euro remporté par la sélection italienne. Et alors qu’il bataille avec Keylor Navas pour une place de numéro un indiscutable dans les buts du PSG, Gianluigi Donnarumma aurait fait le mauvais choix dès le départ.

« C'est un choix que je ne comprendrai jamais ».