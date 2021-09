Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola dos au mur avec Donnarumma ?

Publié le 27 septembre 2021 à 21h45 par A.C.

La situation de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain pourrait pousser Mino Raiola à lui trouver un autre club dès le mois de janvier.

En Italie, on ne comprend pas du tout la situation de Gianluigi Donnarumma. Titulaire indiscutable à l’AC Milan et avec la Squadra Azzurra, il a décidé cet été de rejoindre le Paris Saint-Germain... ou il joue les doublures de Keylor Navas. Il Corriere della Sera a récemment révélé que cette situation ne devrait pas durer longtemps et Mino Raiola pourrait trouver une porte de sortie dès le prochain mercato hivernal, avec la Juventus qui serait vraisemblablement prête à l’accueillir les bras ouverts.

Donnarumma est beaucoup trop cher pour la Juventus